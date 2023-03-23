توقعات بالإفطار في رمضان على أصوات الرعد والسيول

الفوانيس تزين أسواق الطائف التاريخية ابتهاجًا برمضان إنقاذ طاقم إبحار من الموت بعدما أغرق حوت مركبهم إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بالجوف أحمد الشمراني: النصر والاتحاد عرفا كيف ينجوان من العقوبات عكس الأهلي بدء استقبال الطلبات التقنية من زوار ومعتمري المسجد الحرام فؤاد أنور: ميسي ارتبط اسمه باللون الأزرق وبقي له قميص الهلال أسهل طرق ختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان حقيقة إنهاء علاقة النصر بـ ملعب مرسول بارك فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بنظيره الإيراني للاتفاق على عقد لقاء ثنائي قريبًا مساعي الخيرية توزع 300 سلة غذائية في أولى ليالي رمضان
توقع الباحث في الطقس والمناخ والناشط البيئي أ. عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار وسيولًا خلال شهر رمضان الكريم.
#ستوديو_SBC ا الباحث في الطقس و المناخ و الناشط البيئي أ.عبدالعزيز الحصيني: موعودين بحالات جوية ممطرة في رمضان على مناطق المملكة @A__alhussaini#استوديو_SBC #رمضان pic.twitter.com/agfVNPfeHN
— Studio SBC ستوديو (@StudioSBCShow) March 22, 2023
وقال الحصيني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستوديو SBC: متوقع إن شاء الله عدة حالات جوية ممطرة خلال هذا الشهر المبارك، حيث إن مؤشرات الأرصاد تشير إلى أن فرصة الأمطار تبدأ إن شاء الله تتحسن بدءًا من مساء الجمعة، والسبت والأحد والاثنين المقبلين.
ولفت إلى أنه لا يزال هناك فرصة لهطول أمطار متفرقة على مناطق بالمملكة تبدأ من الشمالية الغربية، ثم الغربية، ثم الوسطى، فـ الشرقية.
وأضاف الباحث في الطقس، أن هناك حالات جوية أخرى، واحتمال كبير أن يفطر الناس على صوت المطر أو صوت الرعد على بعض مدن المملكة، معبرًا عن تفاؤله بهذه السنة وأنها سنة خير.
وأردف: هذا الشهر متوقع أن يكون فيه أمطار واحتمال سقوط سيول أيضًا خلال هذه الحالات الجوية، والله أعلم.