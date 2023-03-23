توقعات بالإفطار في رمضان على أصوات الرعد والسيول

توقع الباحث في الطقس والمناخ والناشط البيئي أ. عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار وسيولًا خلال شهر رمضان الكريم.

#ستوديو_SBC ا الباحث في الطقس و المناخ و الناشط البيئي أ.عبدالعزيز الحصيني: موعودين بحالات جوية ممطرة في رمضان على مناطق المملكة @A__alhussaini#استوديو_SBC #رمضان pic.twitter.com/agfVNPfeHN — Studio SBC ستوديو (@StudioSBCShow) March 22, 2023

وقال الحصيني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستوديو SBC: متوقع إن شاء الله عدة حالات جوية ممطرة خلال هذا الشهر المبارك، حيث إن مؤشرات الأرصاد تشير إلى أن فرصة الأمطار تبدأ إن شاء الله تتحسن بدءًا من مساء الجمعة، والسبت والأحد والاثنين المقبلين.

فرصة هطول أمطار

ولفت إلى أنه لا يزال هناك فرصة لهطول أمطار متفرقة على مناطق بالمملكة تبدأ من الشمالية الغربية، ثم الغربية، ثم الوسطى، فـ الشرقية.

وأضاف الباحث في الطقس، أن هناك حالات جوية أخرى، واحتمال كبير أن يفطر الناس على صوت المطر أو صوت الرعد على بعض مدن المملكة، معبرًا عن تفاؤله بهذه السنة وأنها سنة خير.

وأردف: هذا الشهر متوقع أن يكون فيه أمطار واحتمال سقوط سيول أيضًا خلال هذه الحالات الجوية، والله أعلم.