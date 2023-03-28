توقعات بانحسار الحالة الممطرة الـ 15 بعدة مناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، اليوم الثلاثاء، انحسار الحالة الممطرة الـ 15 بعدة مناطق بالمملكة بأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد.
وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن توقعاته بانحسار الحالة الممطرة تؤثر على أجزاء من جنوب المملكة جهة الربع الخالي، وجازان وعسير تمتد إلى أجزاء من الإمارات واليمن وسلطنة عمان.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير كذلك على أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي), كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.