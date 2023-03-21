Icon

حراك ونهضة رياضية كبرى في المملكة.. السعودية وجهة عالمية Icon ريما بنت بندر تزور رائدي الفضاء السعوديين في هيوستن Icon الخادمة المنزلية سفير للتواصل بين مجتمعين Icon واشنطن تستدعي سفير إسرائيل بعد الخطوة الاستفزازية Icon رئيس الوزراء الماليزي يصل جدة لأداء مناسك العمرة Icon بلوغر مصرية بعد فقدانها البصر: يوجد أمل Icon طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر Icon 190 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة Icon شخص يحرق مُصلياً بعد خروجه من المسجد في إنجلترا Icon استمرار الأجواء الباردة على معظم مناطق المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منتصف رمضان يشهد هجرة الطيور عالميًّا

توقعات ببدء الحر الفعلي في السعودية مع نهاية رمضان

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
توقعات ببدء الحر الفعلي في السعودية مع نهاية رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الباحث في الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، الأجواء المتوقعة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن نهايته بداية الحر الفعلي.

وقال الزعاق، خلال فقرة برنامجه عبر قناة العربية: إن أول الشهر يحل موسم قران ثالث، والذي يصفه الأولون بقولهم قران ثالث ربيع ذالف- في إشارة لنهاية الربيع-.

وأضاف: أن منتصف شهر رمضان لهذا العام يشهد هجرة الطيور عالميًّا، بينما تكون في نهايته بداية الحر الفعلي.

طقس رمضان

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد كشف الملامح المناخية المتوقعة لشهر رمضان المبارك خلال الفترة من 23 مارس إلى 20 إبريل 2023م، حيث تقع هذه الفترة خلال فصل الربيع أرصاديًّا.

موجات حرارية

وأوضح التقرير أنه من المتوقع– بمشيئة الله تعالى– ارتفاع معدل درجة الحرارة في شهر رمضان على معظم مناطق المملكة، وارتفاع معدل درجات الحرارة السطحية بمقدار يصل أعلاه إلى درجة ونصف خلال شهر مارس وخاصة على مناطق (تبوك، أجزاء من الحدود الشمالية والجوف)، لافتًا إلى احتمالية حدوث موجات حرارية، خاصة على شمال شرق المملكة.

أما عن الفترة المتبقية من شهر رمضان، فتشير التوقعات إلى ارتفاع أعلى من المعدل بدرجات الحرارة السطحية على أغلب مناطق المملكة وحول المعدل على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير وجازان).

وعن معدلات الأمطار في رمضان، بيّن التقرير أن التوقعات المناخية تشير إلى ارتفاع معدل هطول الأمطار عن معدلها الطبيعي على معظم مناطق المملكة، وتزيد الاحتمالية لتوقعات الأمطار بارتفاع أعلى من المعدل، خصوصًا على مناطق (الرياض، حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة، منطقة عسير وجازان)، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

أعلى من المعدل

كما تشير التوقعات إلى ارتفاع أعلى من المعدل على جميع مناطق المملكة وحول المعدل على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض خلال الفترة المتبقية من الشهر رمضان.

ونبه التقرير إلى احتمالية وجود بعض الحالات والتي تسمى بالمتطرفة مثل الأمطار الغزيرة، علمًا بأنها لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) التي يبثها المركز الوطني للأرصاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المظاهرات تجتاح النمسا احتجاجًا على إرسال أسلحة لأوكرانيا
العالم

المظاهرات تجتاح النمسا احتجاجًا على إرسال أسلحة...

العالم
لقطات من انطلاقة اليوم الأول لـ بطولة الشطرنج
الرياضة

لقطات من انطلاقة اليوم الأول لـ بطولة...

الرياضة
وزير الدفاع الروسي وسط جبهة القتال في أوكرانيا
العالم

وزير الدفاع الروسي وسط جبهة القتال في...

العالم
عبدالفتاح عسيري يقترب من مغادرة النصر
الرياضة

عبدالفتاح عسيري يقترب من مغادرة النصر

الرياضة
حادث بموكب عمران خان أثناء توجهه لمحكمة باكستان
تقارير

حادث بموكب عمران خان أثناء توجهه لمحكمة...

تقارير
تويتر يفصل الموظفة المتفانية صاحبة العلامة الزرقاء
تكنولوجيا

تويتر يفصل الموظفة المتفانية صاحبة العلامة الزرقاء

تكنولوجيا
جماهير ريال مدريد تطلب رحيل ألابا وتُنصف كريم بنزيما
الرياضة

جماهير ريال مدريد تطلب رحيل ألابا وتُنصف...

الرياضة
انفجار منجم فحم يودي بحياة 6 أشخاص بباكستان
العالم

انفجار منجم فحم يودي بحياة 6 أشخاص...

العالم