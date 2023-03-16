توقعات بتراجع الحالة الممطرة على المملكة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس 24 شعبان 1444هـ ضعف وتراجع الحالة الممطرة.

وأضاف الحصيني، في تغريدة عبر تويتر ، أن هناك فرصة أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من عسير وجازان ونجران وأجزاء من محافظات الرياض الجنوبية مع انخفاض طفيف في الحرارة .

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير ويتوقع انخفاض في درجات الحرارة وتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.