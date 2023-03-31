توقعات بتراجع درجة الحرارة لما دون الصفر في أبريل

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توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، وصول درجة الحرارة في بعض المناطق بالمملكة إلى ما دون الصفر خلال الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أن شهر أبريل تكثر فيه التقلبات الجوية.
فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: شهر أبريل تكثر فيه التقلبات الجوية ولا يستبعد بلوغ درجات الحرارة ما دون الصفر في بعض مناطق المملكة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/uNljOziMXF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 31, 2023
وقال العقيل في مداخلة مع قناة الإخبارية، إن غدّا يصادف الأول من أبريل وهو من الشهور المهمة التي يكثر فيها التقلبات الجوية، ولا يستبعد أن تصل درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.
ولفت محلل الطقس إلى أن المملكة سجلت في عام 1997 في يوم 12 أبريل درجة الحرارة 1 تحت الصفر في إحدى المناطق.
وعلق على إحساس الناس بالدفء، قائلًا: أنا أعلم إن الناس الآن تشعر بالدفء وارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة، ولكن هذا لا يعني أن هناك موجات باردة وهذا ما نتوقعه خلال هذا الأسبوع.
وفي وقت سابق، أعلن الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، انتهاء الحالة الممطرة الخامسة عشرة، التي تشهدها المملكة، عدا بعض الأمطار على أجزاء متفرقة من الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية اليوم الجمعة.
وقال الحصيني في تغريدة عبر موقع تويتر، حسب النماذج العددية للطقس متوقع إن شاء الله من اليوم الجمعة 9 رمضان 1444هـ، انتهاء الحالة الممطرة الخامسة عشرة عدا بعض الأمطار على أجزاء متفرقة من الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية اليوم الجمعة إن شاء الله.
وتابع: انخفاض في الحرارة على معظم مناطق المملكة بنسب متفاوتة من اليوم الجمعة خاصة في الليل والفجر البداية من الشمالية والغربية ثم الوسطى فالشرقية مع رياح مغبرة إلا أن يصرفها الله.