توقعات بحالة مطرية على معظم المناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، توسع الحالة الممطرة زمانيًّا ومكانيًا، لتشمل معظم مناطق المملكة، بأمطار متفاوتة الشدة.
وقال الحصيني، عبر حسابه بموقع تويتر، إنه من المتوقع توسع الحالة الممطرة لتشمل معظم المناطق ودول الخليج إضافة إلى اليمن، بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة، وأحيانًا تكون غزيرة، مع فرصة سيول وحبات برد.
وأضاف الحصيني أنه متوقع أيضًا أن يغلب على الأجواء الاعتدال النسبي على المملكة نهارًا، ومن لطيف ليميل للبرودة أول الليل، بارد في ساعات الليل المتأخرة في الأماكن المفتوحة.