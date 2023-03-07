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بأمطار غزيرة وحبات برد وجريان للسيول

توقعات بذروة الحالة الممطرة الـ 14 اليوم بعدة مناطق

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ صباحاً
توقعات بذروة الحالة الممطرة الـ 14 اليوم بعدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيزالحصيني، اليوم الثلاثاء، بداية ذروة الحالة الممطرة الـ 14 على عموم حائل تمتد إلى أجزاء من القصيم والمدينة المنورة بأمطار تتراوح من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها حبات برد وجريان للسيول.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية المتوقعة تمتد إلى أجزاء من الحدود الشمالية وشرق الجوف وجنوب تبوك وشمال الشرقية وأجزاء من المرتفعات الجنوبية بأمطار من خفيفة إلى متوسطة تصاحبها رياح مغبرة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المملكة.

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