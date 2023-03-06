توقعات بـ أمطار متفاوتة وبرد على عدة مناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، استمرار الحالة الممطرة الـ 14 بأمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة يصاحبها حبات برد.
وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية المتوقعة تشمل أجزاء من مناطق حائل والجوف وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجنوب وشرق الشمالية تمتد للقصيم وشمال الشرقية مع رياح مغبرة .
كما توقع الحصيني ارتفاع درجات الحرارة عن الأيام الماضية، مشيرًا إلى درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم والتي تحولت من لطيفة إلى باردة على معظم مناطق المملكة ودول الخليج العربي، حيث سجلت طريف والقريات أقل درجة حرارة بـ 13 درجة مئوية، بينما سجلت جدة أعلى درجة حرارة بـ 27، والرياض 19 درجة مئوية .
ولفت الحصيني إلى توقعاته بتكون سحب رعدية ممطرة بين المربع والمدينة وحائل والجوف وتبوك، حيث تتهيأ الفرصة لهطول أمطار من متوسطة لشبه غزيرة.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، حائل وتمتد إلى أجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء) وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن) والأجزاء الغربية من منطقة الرياض, كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الغربية من الحدود الشمالية (طريف)،الجوف (القريات) ومنطقه حائل.