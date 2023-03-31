توقعات بـ انتهاء الحالة الممطرة الـ15 اليوم

أعلن الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، انتهاء الحالة الممطرة الخامسة عشرة، التي تشهدها المملكة، عدا بعض الأمطار على أجزاء متفرقة من الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية اليوم الجمعة.

انتهاء الحالة الـ15

وقال الحصيني في تغريدة عبر موقع تويتر، حسب النماذج العددية للطقس متوقع إن شاء الله من اليوم الجمعة 9 رمضان 1444هـ، انتهاء الحالة الممطرة الخامسة عشرة عدا بعض الأمطار على أجزاء متفرقة من الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية اليوم الجمعة إن شاء الله.

انخفاض الحرارة بنسب متفاوتة

وتابع: انخفاض في الحرارة على معظم مناطق المملكة بنسب متفاوتة من اليوم الجمعة خاصة في الليل والفجر البداية من الشمالية والغربية ثم الوسطى فالشرقية مع رياح مغبرة إلا أن يصرفها الله.

ولفت الحصيني إلى أن الصغرى المتوقعة على النحو التالي:

الشمالية من 2 الى 7°C.

الوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية من 6 الى 15°C.

الساحل الشمالي والأوسط من البحر الأحمر من 15 إلى 22°C والله أعلم.

ونوه الحصيني لـ من يخرج في أماكن مفتوحة في الليل أن يأخذ الحيطة في ارتداء الملابس المناسبة للحالة المتوقعة.