توقعات بـ انتهاء الحالة الممطرة الـ15 اليوم

شؤون الحرمين تفعل برنامج رفق للتعامل برقي مع المعتمرين غرق عائلتين أثناء محاولتهما التسلل من كندا لأمريكا موعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول والقنوات الناقلة 1.8 مليون ريال تبرعات المسافرين على طيران ناس استفاد منها 1140 طفلًا وطفلة سند محمد بن سلمان يدعم مبادرة العيش باستقلالية لمساندة كبار السن وذوي الإعاقات سقوط جرحى في خروج قطارين عن مسارهما بسويسرا 4 مباريات غدًا في دوري أبطال إفريقيا 220 وجبة سحور للعاملين في الميدان والمحتاجين بالمخواة وظائف شاغرة في مجموعة Serco وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
أعلن الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، انتهاء الحالة الممطرة الخامسة عشرة، التي تشهدها المملكة، عدا بعض الأمطار على أجزاء متفرقة من الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية اليوم الجمعة.
وقال الحصيني في تغريدة عبر موقع تويتر، حسب النماذج العددية للطقس متوقع إن شاء الله من اليوم الجمعة 9 رمضان 1444هـ، انتهاء الحالة الممطرة الخامسة عشرة عدا بعض الأمطار على أجزاء متفرقة من الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية اليوم الجمعة إن شاء الله.
وتابع: انخفاض في الحرارة على معظم مناطق المملكة بنسب متفاوتة من اليوم الجمعة خاصة في الليل والفجر البداية من الشمالية والغربية ثم الوسطى فالشرقية مع رياح مغبرة إلا أن يصرفها الله.
ولفت الحصيني إلى أن الصغرى المتوقعة على النحو التالي:
ونوه الحصيني لـ من يخرج في أماكن مفتوحة في الليل أن يأخذ الحيطة في ارتداء الملابس المناسبة للحالة المتوقعة.