توقعات بليلة ممطرة على الرياض

أعلن مركز طقس العرب، أن آخر صور الأقمار الاصطناعية التابعة له توقعت تكاثر للسحب على ارتفاعات مختلفة بالعاصمة الرياض مترافقة بهطول أمطار متوسطة قد يصاحبها حدوث الرعد أحيانًا.

وأضاف المركز أن أجزاء مختلفة من شمال المنطقة الشرقية وشرق القصيم و المحافظات الشمالية من الرياض ستشهد هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة عمومًا.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية (رفحا) ومرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.