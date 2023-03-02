توقعات بموجات باردة مفاجئة خلال فصل الربيع

كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن المملكة تشهد فترة انتقالية بين انتهاء فصل الشتاء ودخول فصل الربيع، وهي فترة تكثر خلالها التقلبات الجوية.

فيديو | محلل المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: نشهد فترة انتقالية بين انتهاء الشتاء ودخول الربيع وارتفاع درجة الحرارة لا يعني عدم حدوث موجات باردة.. ورمضان يكثر فيه هطول الأمطار والأجواء الدافئة#برنامج_اليوم pic.twitter.com/3aRnnnk9D0 — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) March 2, 2023

أجواء حارة

وأضاف العقيل خلال لقاء ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية” أن السحب الربيعية تمتاز بمصاحبتها رياح هابطة تؤدي إلى تكون عواصف رملية محلية صغيرة النطاق.

ولفت إلى أن اليوم الخميس يعتبر ثاني أيام فصل الربيع عند علماء الأرصاد، حيث أصبحت الأجواء حارة وترتفع درجات الحرارة العظمى والصغرى، مؤكدًا أنه من المتوقع غدًا أن تهطل الأمطار الغزيرة على السلسلة الجبلية ومدينة مكة المكرمة وشرق مدينة جدة باتجاه طريق الطائف الرياض، والأجزاء الشرقية.

موجات باردة مفاجئة

وأشار إلى أنه من المتوقع حدوث موجات باردة بشكل مفاجئ خلال فصل الربيع، التي تؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

وبشأن حالة الطقس والأجواء في شهر رمضان، أوضح أن التقرير المناخي يتوقع أن يكون فصل الربيع الذي يدخل فيه الشهر الكريم أكثر دفئًا بمعدل درجة مئوية على معظم مناطق المملكة، مع هطول أكبر للأمطار خاصة على عسير والرياض والمنطقة الشرقية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.