توقعات بموجة برد قادمة: لا يغركم الدفء المعاش

قال دكتور خالد الزعاق الباحث في الطقس والفلك: إن مواسم العرب تنقسم إلى قسمين، مواسم امتزاجية، ومواسم انفصالية.

لايغركم الدفء المعاش :

ترانا في موسم بياع الخبل عباته 😂😂

pic.twitter.com/qkX1golS49 — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) March 5, 2023

وتابع في فقرة برنامجه على قناة العربية، المواسم الانفصالية هي التي تكون فاصلة بين الفصول بما يسمى بالربيع والخريف، أما الامتزاجية هي التي تعيش داخل الفصل الواحد، يا صيف يا شتاء.

فصل الربيع

وأضاف: خلال هذه الأيام نعيش مرحلة انتقالية بين الشتاء البارد والصيف الحار بما يسمى بالربيع، وفيه موجة برد قادمة، لا يغركم الدفء المعاش، ترانا في موسم بياع الخبل عباته.

واستطرد: تحصل تقلبات جوية حادة خاصة في موسم الربيع؛ لأن الصيف لا يولد إلا بتعثر، ويتمثل هذا التغير بارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، وأمطار متفرقة بين آنٍ وآخر، وأمطار وأتربة منقولة.

من جانب آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار التقلبات الجوية (هطول الأمطار، الأتربة المثارة، تفاوت درجات الحرارة) حتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك حسب مخرجات النموذج العددي.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء) وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن) والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

أجواء الشتاء فلكيًّا

وكان المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، كشف في وقت سابق أن المملكة لا تزال تعيش أجواء فصل الشتاء فلكيًّا، بينما أرصاديًّا فهي في أجواء الربيع، لافتًا إلى أن البلاد قد تتأثر بموجة باردة.

وأوضح القحطاني، خلال تصريحات، أن المملكة تتعرض لموجة باردة أو بقاء درجات الحرارة في معدلاتها يتم بناؤها على تقارير الأرصاد، وأضاف أن بعض مناطق المملكة لا تشهد أجواء الربيع، لذا يتم إطلاق كلمة المرحلة الانتقالية على هذا التوقيت، والباقي يتذبذب فيه حالة الطقس، مؤكدًا أن أجواء الشتاء لهذا العام كانت معتدلة نسبيًّا.