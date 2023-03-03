توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين إلى توخي الحذر والحيطة؛ لاحتمالية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة.

هطول أمطار

وقالت أمانة مكة المكرمة عبر حسابها في “تويتر”، اليوم الجمعة: إن المناطق المحتمل هطول أمطار عليها تشمل (العاصمة المقدسة، خليص، رابغ، رنية، تربة، الخرمة، المويه، الكامل، الجموم، بحرة)، وذلك بدءًا من يوم غدٍ السبت إلى الأحد 12- 13/ 08/ 1444هـ.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من يوم السبت إلى يوم الأربعاء الموافق 08 مارس، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة، إضافة إلى الأجزاء الغربية لمنطقة الرياض، والأجزاء الشرقية لمناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير.

متوسطة إلى غزيرة

ونبَّه المركز إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير تشمل محافظات (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة)، وعلى منطقة جازان وتشمل محافظات (فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، العيدابي، بيش، صبيا)، ومنطقة الباحة، وتشمل محافظات ومراكز (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد)، إضافة إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة (الطائف، ميسان، أضم، العرضيات)، وذلك من يوم السبت إلى الأربعاء.

كما حذر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة من مساء الأحد إلى الأربعاء المقبل، على مناطق المدينة المنورة (المدينة المنورة، الحناكية، العلا، العيص، بدر، خيبر، وادي الفرع)، والجوف (سكاكا)، والحدود الشمالية (عرعر، رفحاء)، ومنطقة حائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان، ومعظم محافظات المنطقة)، ويوم الأربعاء القادم على منطقتي القصيم (بريدة، عنيزة، الرس، ومعظم محافظات المنطقة)، والشرقية (حفر الباطن، القيصومة)، ويصحب هذه الحالة المطرية جريان للسيول، وتساقط البرد، ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار.

منطقة مكة المكرمة

وأشارت التوقعات إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة تشمل (العاصمة المقدسة، خليص، رابغ، رنية، تربة، الخرمة، المويه، الكامل، الجموم، بحرة) وذلك يومي السبت والأحد، ويومي الأحد والاثنين على منطقة تبوك (المعظم، تيماء)، وتشمل تأثراتها المصاحبة رياحًا هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار، كما تشهد جميع مناطق المملكة من يوم السبت إلى الثلاثاء لنفس الفترة ارتفاع درجات الحرارة العظمى.

وأهاب المركز الوطني للأرصاد بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية ومتابعة معلومات الطقس عبر خدمات المركز وقنواته الإعلامية.