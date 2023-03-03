Icon

ميزات جديدة في النسخة التجريبية من ويندوز 11 Icon النصر يقلب الطاولة على الباطن وينتزع الصدارة من الاتحاد Icon مرسوم رئاسي بإقالة وزيري الدفاع والداخلية بجنوب السودان Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيجيريا الجديد Icon التعادل السلبي يحسم مباراة بيراميدز ضد الزمالك Icon فيصل بن بندر يعزي أسرة اللواء محمد السعد Icon 3867 هزة أرضية تضرب سوريا في أقل من شهر Icon لا إصابات في حريق مستودع الصناعية الأولى بالدمام Icon لقطات لنيران تلتهم ناطحة سحاب من 42 طابقًا بهونج كونج Icon وظائف هندسية شاغرة في شركة الفنار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تشمل الرياض والقصيم وحائل والشرقية

توقعات بهطول أمطار على 4 مناطق غدًا

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
توقعات بهطول أمطار على 4 مناطق غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الجمعة، تنبيهًا بهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على 4 مناطق هي الرياض والقصيم وحائل والشرقية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مستوى الرؤية.

المناطق المتأثرة

وأوضح مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية المتوقعة في الرياض تشمل (الغاط، الزلفى، المجمعة)، وتبدأ من الساعة الـ12 ظهر يوم السبت، وتستمر حتى منتصف ليل الأحد.

وتشمل الحالة الجوية في حائل (السليمي، الشنان، الغزالة، بقعاء، سميراء)، وتبدأ من الساعة الـ 12 ظهر يوم السبت، وتستمر منتصف ليل الأحد.

أما القصيم فتشمل (الأسياج، البدائع، البكيرية، الثامرية، الشماسية، العمار، المذنب، بريدة، عنيزة، عيون الجواء)، وتبدأ من الساعة الـ 12 ظهر يوم السبت، وتستمر حتى منتصف ليل الأحد.

وفي الشرقية تشمل (حفر الباطن، قرية العليا)، وتبدأ من الساعة الـ 12 ظهر يوم السبت، وتستمر حتى منتصف ليل الأحد.

توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، وكذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة تبوك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلامنجو
الرياضة

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلامنجو

الرياضة
تطوير أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو معينة على تيك توك
تكنولوجيا

تطوير أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو...

تكنولوجيا
بدء تطبيق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي الفضاء في جدة
السعودية اليوم

بدء تطبيق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي...

السعودية اليوم
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 63 من الدعم
السعودية اليوم

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 63...

السعودية اليوم
القواعد التنظيمية للصناديق العائلية: حظر المشاركة بفعاليات خارج المملكة
السعودية اليوم

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية: حظر المشاركة بفعاليات...

السعودية اليوم
وظائف بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث...

حصاد اليوم
مالك إسطبل لـ”المواطن”: سباق كأس السعودية يعكس الصورة اللائقة للمملكة
السعودية اليوم

مالك إسطبل لـ”المواطن”: سباق كأس السعودية يعكس...

السعودية اليوم
الاتحاد يُغري ميسي بـ 94 مليون دولار سنويًا
الرياضة

الاتحاد يُغري ميسي بـ 94 مليون دولار...

الرياضة