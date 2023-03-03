توقعات بهطول أمطار على 4 مناطق غدًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الجمعة، تنبيهًا بهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على 4 مناطق هي الرياض والقصيم وحائل والشرقية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مستوى الرؤية.

المناطق المتأثرة

وأوضح مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية المتوقعة في الرياض تشمل (الغاط، الزلفى، المجمعة)، وتبدأ من الساعة الـ12 ظهر يوم السبت، وتستمر حتى منتصف ليل الأحد.

وتشمل الحالة الجوية في حائل (السليمي، الشنان، الغزالة، بقعاء، سميراء)، وتبدأ من الساعة الـ 12 ظهر يوم السبت، وتستمر منتصف ليل الأحد.

أما القصيم فتشمل (الأسياج، البدائع، البكيرية، الثامرية، الشماسية، العمار، المذنب، بريدة، عنيزة، عيون الجواء)، وتبدأ من الساعة الـ 12 ظهر يوم السبت، وتستمر حتى منتصف ليل الأحد.

وفي الشرقية تشمل (حفر الباطن، قرية العليا)، وتبدأ من الساعة الـ 12 ظهر يوم السبت، وتستمر حتى منتصف ليل الأحد.

توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، وكذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة تبوك.