توقعات بهطول أمطار غزيرة وبرد خلال الـ 24 ساعة المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية المتوقعة تبدأ اليوم وتستمر حتى صباح غد الاثنين.

كما توقع الحصيني سقوط حبات البرد وجريان السيول على غرب وجنوب ووسط وشمال وشرق المملكة والكويت واليمن مصحوبة برياح نشطة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.