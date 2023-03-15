توقعات بهطول أمطار متفاوتة وبرد على معظم المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة تتراوح من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد بمعظم مناطق المملكة.

المناطق المتأثرة

وأشار الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إلى أن الحالة الممطرة المتوقعة تشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران والحدود الشمالية والجوف وشمال وشرق حائل تمتد للكويت واليمن تسبقها رياح مغبرة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين يستمر التوقع لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز وعلقان) خلال الليل وساعات الصباح الباكر.