جامعة الإمام تعلن موعد القبول في برامج الدراسات العليا 1000 حالة تسمم بين الفتيات بمدارس إيران أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم هدف يعلن تقديم 2585 فرصة تدريبية عبر تمهير تمديد المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة لمدة عام اصطدام طائرتين إيطاليتين في الجو ومقتل طيارين انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 190 ريالاً للجرام توقعات بهطول أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق مدني حائل يخمد حريقًا نشب في شقة سكنية تركي بن طلال ينصف مواطنًا شرح مظلمته في تغريدة
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد بعدة مناطق.
وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية المتوقعة تؤثر على منطقة حائل وأجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير والحدود الشمالية والقصيم وجنوب الجوف، وتمتد من محافظات الرياض الشمالية والغربية وشمال الشرقية.
وأضاف الحصيني أن اليوم يشهد بداية انخفاض في درجات الحرارة على الشمالية ثم شمال الوسطى وشمال الشرقية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.