توقعات بهطول أمطار متفاوتة وخصائص عدة لشهر مارس

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة تتراوح من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مكة المكرمة والباحة وعسير تمتد إلى أجزاء متفرقة من محافظات القويعية والحريق وحوطة بني تميم والرياض وجنوب الشرقية يصاحبها رياح مغبرة معظمها متوسطة السرعة في الربع الخالي وشرق الغربية وجنوب الوسطى.

خصائص مارس

وأشار الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أن بداية شهر مارس له عدة خصائص من مواسم الأمطار في المملكة والخليج واليمن، حيث تصل أيامه لـ 31 يومًا.

وأوضح الحصيني أن الثلث الأول منه نهاية الشتاء فعليًا، الثلث الثاني منه نهاية الشتاء فلكيًا، أما الثلث الثالث منه بداية الربيع فلكيًا وفيه إرهاصات موسم المراويح والتي بدايتها الفعلية في أبريل.

طقس اليوم

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والقصيم كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.