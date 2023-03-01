توقعات بهطول أمطار متوسطة على عدة مناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المحافظات الجنوبية لمنطقة الرياض نواحي الحريق وحوطة بني تميم ووداي الدواسر والأفلاج الساعة السادسة والنصف بحسب الرادار.
وأشار الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إلى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم، حيث سجلت طريف والقريات أقل درجة حرارة بـ 9 مئوية، بينما سجلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 26 مئوية، فيما سجلت الرياض 17 مئوية.
ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والقصيم كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.