توقعات بهطول أمطار وحبات برد حتى صباح الغد

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد على عدة مناطق بالمملكة، والتي تستمر من اليوم حتى صباح غد الاثنين.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الممطرة المتوقعة تؤثر على أجزاء من مناطق الرياض وعسير ونجران وجازان والشرقية الكويت والإمارات وعُمان.

كما توقع الحصيني عودة الأجواء الباردة فجرًا والمعتدلة نهارًا من الغد تبدأ بالشمالية، في حين تبدأ من يوم الثلاثاء على الوسطى والشرقية والغربية، وتتحول من تميل للاعتدال إلى معتدلة على معظم المناطق مع نهاية الحالة الممطرة الـ 14.

توقعات الطقس

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة.