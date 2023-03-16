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مع تكاثر السحب الركامية الرعدية

توقعات بهطول الأمطار على الرياض بدءًا من الغد

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٧ مساءً
توقعات بهطول الأمطار على الرياض بدءًا من الغد
المواطن - فريق التحرير

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توقع مركز طقس العرب، أن تبقى منطقة الرياض تحت تأثير أحوال جوية متقلبة خلال يومي الجمعة والسبت، حيث تجلب المزيد من أمطار الخير والبركة.

أمطار وسحب

وقال المركز في بيان إن آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية لتوقعات الأمطار تشير إلى تجدد تأثر الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض غدًا الجمعة بتقلبات جوية تتكاثر خلالها السحب الركامية الرعدية وتتساقط زخات من الأمطار.

وأضاف أنه من المتوقع أن الاضطرابات الجوية ستتحرك نحو الشرق لتشمل العاصمة الرياض مع ساعات عصر ومساء يوم السبت المقبل، حيث يتجدد نشاط السحب وتتساقط الأمطار مجددًا في مدينة الرياض وبشكل متفاوت الغزارة.

وشهدت العاصمة الرياض أمس الأربعاء، هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط للبرد الكثيف.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير ويتوقع انخفاض في درجات الحرارة وتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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