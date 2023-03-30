توقيف مراسل صحيفة أمريكية في روسيا بتهمة التجسس

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أعلنت أجهزة الأمن الروسية، الخميس، توقيف مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إيفان غيرشكوفيتش بتهمة التجسس.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي، في بيان نقلته الوكالات الروسية، “إنه أُحبط النشاط غير القانوني للمراسل المعتمد لمكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية المواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش”.
وأوضح أنه يشتبه بـ تجسس الصحفي لحساب واشنطن. وأشار جهاز الأمن إلى أنه يشتبه بـ تجسس الصحفي لحساب واشنطن ويجمع معلومات عن شركة تابعة للمجمع العسكري الصناعي الروسي.
وقبل بدء عمله في الصحيفة الأمريكية اليومية في 2022، كان غيرشكوفيتش مراسلاً لوكالة فرانس برس في موسكو، وقبل ذلك صحفيًا في صحيفة موسكو تايمز الصادرة بالإنجليزية.
ويتقن الصحفي الأمريكي الروسي الأصل، اللغة الروسية، يبلغ من العمر 31 عامًا ووالداه مقيمان في الولايات المتحدة.