توقيف 8 أشخاص في بلجيكا لشبهة اعتداءات إرهابية

أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا، اليوم الثلاثاء، توقيف ثمانية أشخاص أمس الاثنين في إطار تحقيقين حول شبهات بالإعداد لاعتداء إرهابي.

الأهداف لم تحدد بعد

وأوضحت النيابة العامة في بيان أن الأهداف المحتملة لم تحدد حتى الآن، وأفاد مصدر قضائي أن الموقوفين هم شباب سلكوا طريق التطرف وانخرطوا في الحركة الجهادية.

ويتمحور التحقيق في بلجيكا على مخطط اعتداء في كلا الملفين اللذين ثمة روابط بينهما وفق المصدر نفسه.

وقال ممثلو الادعاء: اثنان على الأقل من الأشخاص المتورطين يشتبه في أنهما يخططان لتنفيذ هجوم إرهابي في بلجيكا، ولم يتم تحديد هدف الهجوم بعد.

في غضون ذلك، نفذت الشرطة الفيدرالية في بروكسل مداهمات في المحليات القريبة زافينتيم وسينت جانز مولينبيك وشاربيك كجزء من قضية منفصلة واعتقلت ثلاثة أشخاص، وقال مكتب المدعي العام: يشتبه في ان هؤلاء الأشخاص أيضًا كانوا يخططون لشن هجوم إرهابي في بلجيكا أيضًا.

ذكرت قناة RTBF البلجيكية أن قضيتي بروكسل وأنتويرب ركزت في البداية على اثنين من الشباب يشتبه في تورطهما في التطرف العنيف وأن التحقيقات كشفت عن صلات بين المجموعتين.

التحقيق يأتي تزامنًا مع محاكمة مهمة

وتأتي الاعتقالات في الوقت الذي يحاكم في أعضاء مشتبه بهم في خلية نفذت أعنف الهجمات على الأراضي البلجيكية قبل سبع سنوات، ويواجه المتهمون تهمًا تشمل القتل والشروع في القتل والانتماء أو المشاركة في أعمال جماعة إرهابية، خلال هجمات ساعة الذروة الصباحية في مطار بلجيكا الرئيسي في 22 مارس 2016.

بالإضافة إلى 32 شخصًا ماتوا في بروكسل في ذلك اليوم، أصيب حوالي 900 أو أصيبوا بصدمة نفسية.