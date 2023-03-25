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توماس توخيل يصعب مهمة برشلونة

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٠ مساءً
توماس توخيل يصعب مهمة برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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وجه المدير الفني الجديد لفريق بايرن ميونيخ، توماس توخيل، ضربة لمخطط نادي برشلونة تجاه صفقة مميزة؛ يسعى لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

توماس توخيل مدربًا للبايرن

وكان نادي بايرن ميونيخ قد أعلن بالأمس، عن إقالة المدير الفني الألماني جوليان ناجلسمان، والتعاقد مع توماس توخيل لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2025، على أن يبدأ مهمته بشكل رسمي، يوم الاثنين المقبل.

توماس توخيل
توخيل – المصدر @FCBayernEN

مهمة صعبة أمام برشلونة

وذكرت صحيفة “سبورت”، اليوم السبت: “برشلونة يحلم بالتعاقد مع جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي، المعار حاليًا إلى بايرن ميونيخ، مع أحقية الشراء نظير 70 مليون يورو”.

وأضافت الصحيفة الكتالونية: “جواو كانسيلو كان يعيش فترة صعبة تحت قيادة المدرب السابق جوليان ناجلسمان، لذلك كان في طريقه للرحيل عن بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري”.

ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ
ناجلسمان

وتابعت “سبورت”: “تغيير الجهاز الفني والتعاقد مع توماس توخيل، سيغير الوضع، وقد يحتفظ الفريق البافاري بخدمات كانسيلو، الموسم المقبل”.

وجاء في ختام التقرير: “برشلونة كان يحلم بأن يوافق كانسيلو على خفض راتبه، حتى يدخل النادي الكتالوني في مفاوضات ضمه من مانشستر سيتي، الصيف المقبل، مستغلا توتر علاقته مع المدرب بيب غوارديولا”.

جواو كانسيلو بقميص بايرن ميونخ

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