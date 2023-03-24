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الفريق البافاري يفكر في إقالة ناجلسمان

توماس توخيل يقترب من تدريب بايرن ميونخ

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ صباحاً
توماس توخيل يقترب من تدريب بايرن ميونخ
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي، أصبح قريبًا بقوة من تدريب الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني.

وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر”: إن المدرب السابق لـ تشيلسي وافق على تدريب البايرن، بعد قرار إدارة النادي الألماني بإقالة المدرب جوليان ناجلسمان.

مسيرة توخيل

وسبق للمدرب الألماني صاحب الـ49 عامًا تدريب عدة أندية مثل “أوجسبورج الألماني، ماينز الألماني، بوروسيا دورتموند الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي”.

وكان المدرب الألماني قاد تشيلسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا نسخة 2021 على حساب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ثم الفوز بلقب كأس العالم للأندية نسخة 2021 في الإمارات.

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