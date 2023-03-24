توماس توخيل يقترب من تدريب بايرن ميونخ

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كشفت تقارير صحفية أن المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي، أصبح قريبًا بقوة من تدريب الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني.
وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر”: إن المدرب السابق لـ تشيلسي وافق على تدريب البايرن، بعد قرار إدارة النادي الألماني بإقالة المدرب جوليان ناجلسمان.
وسبق للمدرب الألماني صاحب الـ49 عامًا تدريب عدة أندية مثل “أوجسبورج الألماني، ماينز الألماني، بوروسيا دورتموند الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي”.
وكان المدرب الألماني قاد تشيلسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا نسخة 2021 على حساب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ثم الفوز بلقب كأس العالم للأندية نسخة 2021 في الإمارات.