تونس وسوريا تبحثان رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي

بحث وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، مع نظيره السوري فيصل مقداد، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل الزيارات بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن الوزير نبيل عمار، تلقى، اليوم السبت، مكالمة هاتفية من نظيره السوري الدكتور فيصل مقداد، نقل له فيها تحيات وتقدير الرئيس السوري بشار الأسد، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

رفع مستوى التمثيل

وأثنى مقداد على وقوف تونس مع سوريا خلال الزلزال الأخير الذي ضرب شمال البلاد.

كما جدد الوزيران الرغبة في عودة العلاقات الثنائية الأخوية بين تونس وسوريا إلى مسارها الطبيعي ولاسيما من خلال رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل زيارات مسؤولي البلدين.

وكانت سوريا وتركيا، قد ضربهما زلزال في 6 فبراير الماضي، أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف، ووقفت عدد من الدول العربية إلى جانبهما وكان على رأسهما المملكة العربية السعودية.

وأعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، أن عدد الهزات الارتدادية التي سجلت منذ 6 فبراير الماضي وحتى اليوم 3 مارس 3867 هزة ما بين خفيفة ومدمرة.