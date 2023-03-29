تيبو كورتوا يُطمئن أنشيلوتي

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طمأن حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبل العودة لاستئناف المسابقات، بعد فترة التوقف الدولي الحالية.
وتعرض تيبو كورتوا لإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، وعاد إلى ريال مدريد كإجراء احترازي، وذلك بسبب معاناته من إجهاد طفيف في عضلة المقرب.
وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “شارك تيبو كورتوا بشكل طبيعي في مران الفريق، اليوم الأربعاء، خلال أول جلسة تدريبية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي”.
وأضافت: “كورتوا جاهز للعب أمام بلد الوليد، يوم الأحد المقبل، مع رغبته في دخول مباراة برشلونة بإياب نصف نهائي الكأس، يوم 5 أبريل المقبل، ومواجهتي تشيلسي في ربع نهائي دوري الأبطال، بأفضل حالة ممكنة”.
ويعول أنشيلوتي كثيرًا على تيبو كورتوا، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تنتظره مباريات هامة في شهر أبريل الحالي، حيث إنه سيكون حاسمًا على صعيد بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره برشلونة، مساء يوم الأربعاء المقبل، في إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، علمًا بأن مواجهة الذهاب انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون رد.