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قاموا بمساعدة رئيسها التنفيذي بجلسة استماع الكونجرس

تيك توك تستعين بمستشارين لأوباما وديزني لمواجهة أزمتها

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٦ مساءً
تيك توك تستعين بمستشارين لأوباما وديزني لمواجهة أزمتها
المواطن - فريق التحرير

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قامت “تيك توك” بتعيين ثلاثة شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، لتقديم المشورة في محاولة منها لإقناع السلطات الأميركية بأن التطبيق لا يرتبط بالحكومة الصينية.

تعيينات تيك توك

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلًا عن أشخاص مطلعين بأن الشركة عينت ديفيد بلوف وجيم ميسينا، وهما من قدامى المحاربين في حملات باراك أوباما الرئاسية، إضافة لزينيا موتشا، رئيسة الاتصالات السابقة في شركة والت ديزني.

ووفقًا للصحيفة، فإن الثلاثة ساعدوا شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك لأكثر من شهر قبل جلسة استماع مثيرة للجدل في مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي.

أسماء بارزة

وتتجه شركة تيك توك المملوكة لشركة “بايت دانس” من خلال تعيين ثلاثة من المستشارين الأمريكيين، إلى الأشخاص الذين صنعوا اسمهم في العالم من بين أبرز العلامات التجارية الأميركية ومنهم باراك أوباما وشركة “ديزني”.

تلويح بالخطر

كانت إدارة بايدن قد طلبت من “بايت دانس” بيع ملكيتها في الشركة أو مواجهة حظر محتمل، فيما قالت الحكومة الصينية مؤخراً إنها ستعارض أي بيع قسري لـتيك توك.

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