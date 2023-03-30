تيك توك تستعين بمستشارين لأوباما وديزني لمواجهة أزمتها

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قامت “تيك توك” بتعيين ثلاثة شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، لتقديم المشورة في محاولة منها لإقناع السلطات الأميركية بأن التطبيق لا يرتبط بالحكومة الصينية.
وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلًا عن أشخاص مطلعين بأن الشركة عينت ديفيد بلوف وجيم ميسينا، وهما من قدامى المحاربين في حملات باراك أوباما الرئاسية، إضافة لزينيا موتشا، رئيسة الاتصالات السابقة في شركة والت ديزني.
ووفقًا للصحيفة، فإن الثلاثة ساعدوا شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك لأكثر من شهر قبل جلسة استماع مثيرة للجدل في مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي.
وتتجه شركة تيك توك المملوكة لشركة “بايت دانس” من خلال تعيين ثلاثة من المستشارين الأمريكيين، إلى الأشخاص الذين صنعوا اسمهم في العالم من بين أبرز العلامات التجارية الأميركية ومنهم باراك أوباما وشركة “ديزني”.
كانت إدارة بايدن قد طلبت من “بايت دانس” بيع ملكيتها في الشركة أو مواجهة حظر محتمل، فيما قالت الحكومة الصينية مؤخراً إنها ستعارض أي بيع قسري لـتيك توك.