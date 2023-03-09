تيك توك تكشف عن نظام أمني جديد للبيانات الأوروبية

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كشفت منصة “تيك توك”، أنه سيتم تخزين بيانات مستخدميها ابتداءً من هذا العام في ثلاثة مراكز، اثنان منها في أيرلندا وواحد في النرويج؛ لطمأنة السلطات العامة الأوروبية التي عبرت عن عدم ثقة بالتطبيق.
وأوضحت إيلين فوكس، كبيرة مسؤولي الخصوصية في تيك توك في أوروبا، في إفادة صحفية عبر الإنترنت، أن بيانات المستخدمين الأوروبيين مخزنة حاليًّا في سنغافورة والولايات المتحدة.
وفي مواجهة عدم ثقة السلطات العامة الأوروبية، كشف تطبيق “تيك توك” لمشاركة الفيديو، المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية العملاقة، العمل مع “شريك” أوروبي لضمان عدم نقل بيانات مستخدميه إلى الصين، على غرار الإجراءات المتخذة في الولايات المتحدة.
وكشف ثيو بيرترام، نائب الرئيس المسؤول عن السياسات العامة في أوروبا، أن هذا المشروع المسمى “كلوفر”، تبلغ قيمته 1,2 مليار يورو، وبدأ العمل عليه منذ ستة أشهر، وسيسمح بتقييد وصول موظفي تيك توك إلى البيانات.
وأردف: “كما فعلنا في الولايات المتحدة، سنبني بيئة آمنة تحيط بهذه البيانات لمنع الوصول إليها من خارج المنطقة”.