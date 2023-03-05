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السلطات العسكرية حظرت التطبيق

تيك توك يتلقى ضربة جديدة في بريطانيا

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
تيك توك يتلقى ضربة جديدة في بريطانيا
المواطن - فريق التحرير

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حظرت السلطات العسكرية البريطانية على أفراد القوة الجوية الخاصة استخدام تطبيق تيك توك، وغيره من منصات التواصل الاجتماعي على هواتفهم الذكية الخاصة بالعمل.

حظره عسكريًا

وحث الجيش البريطاني أفراد قوة النخبة هذه وغيرهم من العسكريين العاملين في الوحدات الخاصة الأخرى بالجيش على تجنب استعمال تطبيقات التواصل على هواتفهم الشخصية.

ويأتي هذا الأمر وسط تزايد المخاوف من أن تؤدي هذه التطبيقات بخاصة تيك توك، إلى تسريب المعلومات السرية للغاية.

مخاوف أمنية

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنها علمت أن وحدة الأمن والمخابرات في القوة هي التي أصدرت الإنذار.

ويخشى الخبراء الأمنيون من أن تؤدي تطبيقات التواصل إلى تزويد دول مثل الصين وروسيا ببيانات قد تساعد في تهديد هويات أفراد القوات الخاصة، ومواقعهم السرية دخل المملكة المتحدة وخارجها، وحتى تعريض العمليات التي ينفذونها للخطر.

أكبر التهديدات

وقال الضابط السابق في المخابرات العسكرية البريطانية، فيل إنغرام: “تطبيقات التواصل الاجتماعي أكبر التهديدات الناشئة التي تستخدمها أجهزة الاستخبارات المعادية لاستهدف العسكريين”.

وأضاف إنغرام: “الأمر لا يتصل في البيانات التي تجمعها التطبيقات بشكل قانوني عندما يوافق المستخدم على أحكامها وشروطها، وهي في الغالب كبيرة، لكن هذه البيانات يمكن أن تصل إلى طرف ثالث”.

قانون الاستخبارات الصيني

ولفت إلى أن التطبيقات المطورة في الصين خاضعة لقانون الاستخبارات الصيني، الذي يشير إلى أن المواطنين والمؤسسات يجب أن تساعد الجهود الاستخبارية الصينية.

ويأتي هذا الأمر في ظل موجة متواصلة في الغرب لحظر تطبيق تيك توك بدافع المخاوف الأمنية.

 

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