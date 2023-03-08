Icon

الداخلية تحتفي بـ المرأة السعودية: إنجازات متتالية وطموحات لا محدودة Icon تمثيل المرأة السعودية في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة ارتفع إلى 39% Icon 8 اشتراطات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان Icon فاغنر تعلن السيطرة على جزء كبير من مدينة باخموت Icon تيك توك ينافس يوتيوب بميزة جديدة Icon 12 وظيفة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon ناجون من الزلزال ينبشون الأنقاض بحثًا عن الذهب Icon وزير الخارجية: رؤية 2030 خلقت حماسًا واضحًا لدى الشعب Icon وظائف بالهيئة العامة للمنافسة في عدة تخصصات Icon مخطوطة نادرة عن الموسيقى بمكتبة الملك عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
مشاركة المقاطع المصورة الطويلة

تيك توك ينافس يوتيوب بميزة جديدة

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ صباحاً
تيك توك ينافس يوتيوب بميزة جديدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن تطبيق “تيك توك” الصيني لمشاركة المقاطع المصورة القصيرة إنه سيسمح لبعض صناع المحتوى بإنتاج مقاطع أطول مقابل سعر، فاتحًا بذلك بابًا جديدًا لمستخدميه لكسب المال.

مقاطع مصورة طويلة

وستتيح خدمته الجديدة “سيريز” لصناع المحتوى المؤهلين وضع مجموعات تصل إلى 80 مقطعًا مصورًا طويلاً، تصل مدة كل منها إلى 20 دقيقة، وأطول مدة يسمح بها تيك توك للمقاطع المصورة حاليًا هي عشر دقائق.

وبعد أن أحدث ثورة في مجال التواصل الاجتماعي الذي يهيمن عليه إلى حد بعيد فيسبوك وإنستغرام المملوكان لـ “ميتا بلاتفورمز” بمقاطعه المصورة القصيرة ومحرك توصياته المتطور، يدخل تيك توك حاليًا غمار المنافسة مع عملاق آخر، وهو يوتيوب التابع لشركة غوغل.

منافسة يوتيوب

وقال تيك توك، المملوك لـ “بايت دانس”، إن مستخدميه يأتون على نحو متزايد إلى منصته لإنتاج محتوى مثل عرض جداول البيانات والتمارين البدينة ووصفات الطعام، وهي مساحة لا يزال يوتيوب الوجهة المهيمنة فيها.

ولم يتضح بعد ما إذا كان تيك توك سيأخذ مقابل من صناع المحتوى على ذلك. ويقدم التطبيق بالفعل لمستخدميه نصائح وهدايا، فضلاً عن إدارته صندوقًا لتحفيزهم على زيادة متابعيهم.

شعبية تيك توك

وبلغ عدد مستخدمي تيك توك مليار مستخدم نشط شهريًا في سبتمبر 2021، ولم يبلغ عن قاعدة مستخدميه منذ ذلك الحين.

بالمقارنة، كان لدى فيسبوك قرابة ثلاثة مليارات مستخدم نشط شهرياً في ديسمبر 2022.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تكريم المحسنين والمتبرعين عبر منصة إحسان
السعودية اليوم

تكريم المحسنين والمتبرعين عبر منصة إحسان

السعودية اليوم
الفوضى تعم مطار جون كنيدي وتؤثر على الرحلات السعودية
السعودية اليوم

الفوضى تعم مطار جون كنيدي وتؤثر على...

السعودية اليوم
تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني
تكنولوجيا

تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني

تكنولوجيا
موعد أطول موجة برد تشهدها المملكة
السعودية اليوم

موعد أطول موجة برد تشهدها المملكة

السعودية اليوم
تساؤلات عن الجراد والكراسي المتهالكة بملعب الوحدة!
الرياضة

تساؤلات عن الجراد والكراسي المتهالكة بملعب الوحدة!

الرياضة
توقعات بهطول أمطار متوسطة على عدة مناطق
حصاد اليوم

توقعات بهطول أمطار متوسطة على عدة مناطق

حصاد اليوم
الاتحاد البرازيلي متمسك بالتعاقد مع أنشيلوتي
آخر الاخبار

الاتحاد البرازيلي متمسك بالتعاقد مع أنشيلوتي

آخر الاخبار
ChatGPT يحاور سوناك وبيل غيتس في مقابلة مثيرة
تكنولوجيا

ChatGPT يحاور سوناك وبيل غيتس في مقابلة...

تكنولوجيا