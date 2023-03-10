تين هاج: اليونايتد تجاوز سباعية ليفربول بهزيمة بيتيس

أكد المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن اليونايتد نجح في تجاوز الهزيمة الثقيلة أمام ليفربول بسباعية، في تحقيق فوز مهم على حساب ريال بيتيس الإسباني في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

شخصية البطل

وقال تين هاج: ” نشعر بالامتنان لأننا أسعدنا جماهيرنا ونجحنا في العودة بعد الخسارة بسباعية أمام ليفربول، نحن قادرون على العودة، الفريق يملك الشخصية المطلوبة”.

وواصل تين هاج: ” فيجهورست يستحق الهدف الذي أحرزه لأنه كان يُعاني من سوء الحظ، والفريق بأكمله كان جيدًا في التحولات الهجومية”.

وحقق الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد فوزًا كبيرًا على ضيفه ريال بيتيس برباعية لهدف في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

اليونايتد يضرب برباعية

اليونايتد أحرز الهدف الأول عبر اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول ثم نجح الإسباني آيوزي بيريز في إحراز هدف التعادل لـ ريال بيتيس بالدقيقة الـ32.

وفي الشوط الثاني، كشر مان يونايتد عن أنيابه، ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب أنتوني في الدقيقة الـ52 من تصويبة بعيدة المدى.

وأضاف اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثالث لـ اليونايتد في الدقيقة الـ59 ثم عزز الهولندي فيجهورست من تقدم مان يونايتد بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين مساء الخميس المقبل في ملعب بينتو فيامارين في إسبانيا.