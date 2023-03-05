ثانية واحدة تنقذ شخصًا من الدهس تحت عجلات قطار سريع

أظهر مقطع فيديو صادم اللحظة التي كاد فيها قطار سريع في بريطانيا أن يدهس أحد المشاة، وكان على بعد سنتيمترات قليلة من أن يسحقه القطار، وتُظهر اللقطات التي تم التقاطها بواسطة الكاميرات الموجودة على متن القطار رجلاً يسير بشكل عرضي على سكك الحديد في بلدة رونكورن في إنكلترا.

وبحسب صحيفة Metro البريطانية: كان القطار متجهاً من لندن إلى غلاسكو وتم إجباره على التوقف لاحقاً بعد أن كاد يدهس أحد المشاة.

ووفقاً لإدارة شبكة القطارات البريطانية، فإن السرعة القصوى للقطارات في هذا القسم من الخط هي 125 ميلاً في الساعة (200 كلم في الساعة)، ويُظهر المعبر ضوء تحذير أحمر عندما يكون العبور غير آمن، وهو ما تجاهله الرجل، بحسب ما أكدت شبكة القطارات.

الحادث كاد يؤدي إلى مأساة

وقالت رئيسة قسم السلامة بشركة نيتورك ريل التي تدير شبكة القطارات، لوسي جوردان، إن الحادث كان من الممكن أن يؤدي إلى مأساة، مضيفة: عندما أرى صوراً كهذه دائماً ما يجعل قلبي يتوقف.

وأضافت: الفارق في بضع ثوان كان يمكن أن يؤدي إلى مأساة لهذا الرجل ولا يمكنني التقليل من الخطر الذي كان فيه، مستطردة: من المهم لشبكة القطارات مشاركة هذا الفيديو كتحذير قوي للآخرين وتذكيرهم بقواعد العبور.

وتابعت: بغض النظر عن مدى اعتقادك بأنك تعرف المعبر جيداً، يجب على جميع المستخدمين الانصياع للافتات الارشادية المثبتة في أماكنها، وإذا كانت هناك أضواء تحذير، فتوقف دائماً عندما تظهر باللون الأحمر، فهذا لا يستحق المخاطرة.

تذكير صارخ

من جهته، قال مدير السلامة والأمن في (Avanti West Coast)، ديف وايتهاوس، إن اللقطات تذكير صارخ لتكون على دراية بمحيطك بالقرب من السكك الحديدية سواء كان ذلك عند تقاطع سكك حديد أو في محطة، وعلى الرغم من أن الرجل المتورط نجا من إصابة خطيرة، فإن هذا يدل على أن الأمر لا يستغرق سوى جزء من الثانية لاتخاذ القرار الخاطئ حتى ينتهي بمأساة.