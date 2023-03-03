ثعابين ومخدرات وأسلحة وكحول في مداهمة لأكبر سجن بالفلبين

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اكتشف مفتشون في عملية مداهمة مفاجئة لسجن بيلبيد في الفلبين، أشياء غريبة للغاية، كالخيول والطيور والثعابين والمخدرات والأسلحة والكحول.
واشتهرت السجون في الفلبين بانتشار الفساد داخلها، فالشهر الماضي تحديدًا ألقي القبض على 4 رجال يابانيين بتهم تدبير سلسلة من عمليات الاحتيال والسرقة في وطنهم من داخل مركز احتجاز المهاجرين في الفلبين، وعند تفتيش السجن الذي احتجزوا بداخله وجد المسؤولون هواتف وأجهزة كمبيوتر محمولة وأموالًا.
وفي مثال سابق، كشفت مداهمات سابقة للسجون عام 2014 وجود فيلات فاخرة وجاكوزي وتلفزيونات، وعثر في أحد السجون على أستوديو موسيقى تم بناؤه داخل الفيلا الخاصة بأحد الأثرياء في سجن بيليبيد الجديد، الذي أصدر ألبومًا بيع منه 15000 نسخة.
ويعد سجن بليبيد الجديد، أحد أكبر السجون في العالم، يعاني من حالة اكتظاظ بالمساجين.
حيث قال ريموند ناراغ، أستاذ علم الجريمة والعدالة الجنائية في جامعة جنوب إلينوي: إن السجن يضم 29 ألف نزيل، على الرغم من أن سعته الاستيعابية هي ستة آلاف فقط، ففي زنزانة تصلح لـ10 أشخاص سيكون هناك 100 نزيل.
وأردف ناراغ، الذي قضى أكثر من 6 سنوات في السجن قبل أن تكتشف المحكمة أنه متهم بالخطأ: “يُسمح للسجناء بتلقي موارد من الخارج، مثل الأدوية أو الطعام أو الملابس، ونقودًا تبلغ حوالي 40 دولارًا أمريكيًّا في المرة الواحدة لكل زائر”.
وأكمل: “إذا كنت تعمل في إصلاح الأحذية بالخارج، فيمكنك مزاولة مهنتك داخل السجن، ويمكنك جني المال من ذلك وإرساله إلى المنزل لإعالة أسرتك”.