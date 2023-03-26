ثلاثية تُهدي الفوز لـ إسبانيا ضد النرويج

انتهت مباراة إسبانيا ضد النرويج، مساء السبت بفوز المنتخب الإسباني بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لتصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وافتتح منتخب إسبانيا التسجيل في الدقيقة الـ14 من عمر الشوط الأول عبر اللاعب داني أولمو.

إسبانيا ضد النرويج

وانتهى الشوط الأول من مباراة إسبانيا ضد النرويج بتفوق المنتخب الإسباني بهدف دون رد في مباراة أُقيمت على ملعب ” لاروزاليدا” في إسبانيا.

وفي الشوط الثاني، كثف منتخب إسبانيا من محاولاته الهجومية ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب خوسيلو في الدقيقة الـ83، ثم بعدها بدقيقتين أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الإسباني في الدقيقة الـ85.

المباراة المقبلة للمنتخب الإسباني

وسيلعب المنتخب الإسباني بعد غد الثلاثاء لقاء الجولة الثانية في تصفيات يورو 2024، ضد منتخب إسكتلندا بينما يلعب المنتخب النرويجي ضد منتخب جورجيا.

وتُعد مباراة النرويج المباراة الأولى الرسمية للمدرب الإسباني لويس دي لافوينتي المدير الفني الجديد للمنتخب الإسباني، الذي تولى المسؤولية خلفًا لمواطنه لويس إنريكي بعد إقصاء منتخب إسبانيا من دور الـ16 في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر على يد منتخب المغرب.

وسبق لـ منتخب إسبانيا الفوز ببطولة كأس أمم أوروبا 3 مرات أعوام 1964 و 2008 و 2012 بجانب تحقيق لقب كأس العالم مرة واحدة وكان ذلك في عام 2010 في جنوب إفريقيا، وذلك بعد الفوز على المنتخب الهولندي في المباراة النهائية بهدف دون مقابل.