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في دوري أبطال إفريقيا

ثلاثية تُهدي الفوز لـ الأهلي ضد القطن الكاميروني

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ مساءً
ثلاثية تُهدي الفوز لـ الأهلي ضد القطن الكاميروني
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني مساء اليوم، بفوز الأهلي المصري بثلاثية دون مقابل، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى والمؤجلة بين الفريقين في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ضد القطن

وبدأ النادي الأهلي، المباراة بضغط هجومي أسفر عن الهدف الأول للاعب محمد شريف في الثانية الـ55 بعد عرضية متقنة من اللاعب طاهر محمد طاهر.

وواصل الأهلي ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر محترفه الجزائري أحمد القندوسي في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول بعد عرضية جيدة من التونسي علي معلول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد القطن بتفوق الأهلي بثنائية دون رد، وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، استمر الأهلي في ضغطه ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب رأفت خليل في الدقيقة الـ91.

أحمد القندوسي - الأهلي ضد القطن

وأصبح رصيد الأهلي 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد نادي القطن عند صفر من النقاط متذيلًا ترتيب المجموعة الثانية.

وسبق لـ الأهلي أن لعب ضد القطن في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2008، حيث فاز الأهلي في القاهرة بنتيجة هدفين دون رد أحرزهما المدافع وائل جمعة والمهاجم الأنجولي فلافيو أمادو، بينما انتهت مباراة العودة في مدينة جاروا الكاميرونية بنتيجة 2-2 بين الفريقين، حيث سجل هدفي الأهلي كل من أحمد حسن والمدافع شادي محمد.

يذكر أن النادي الأهلي كان تقابل مع نادي القطن في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2013، حيث تأهل الأهلي للنهائي بعد الفوز على القطن بركلات الترجيح، بعد التعادل في مباراتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

الأهلي والمقاولون العرب

وسيواجه الأهلي، نادي المقاولون العرب مساء الثلاثاء المقبل في السادسة مساءً بتوقيت السعودية ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري موسم 2022/2023.

ويستعد الأهلي المصري لمواجهة نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ظهر السبت المقبل في مدينة جوهانسبرج الجنوب إفريقية.

محمد شريف - الأهلي ضد القطن الكاميروني

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