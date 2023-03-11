ثلاثية تُهدي الفوز لـ الريال ضد إسبانيول

انتهت مباراة الريال ضد إسبانيول عصر اليوم بفوز ثمين لـ ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

الريال ضد إسبانيول

وكان خوسيلو سجل هدف التقدم لفريق إسبانيول في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

ثم سجل ريال مدريد هدفين في الدقيقتين الـ23 والـ40 عبر اللاعبين فينسيوس جونيور وإيدر ميليتاو.

وفي الشوط الثاني، كثف نادي ريال مدريد من محاولاته الهجومية ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب ماركو أسينسيو في الدقيقة التسعين.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد ريال مدريد 56 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 27 نقطة في المركز الـ13.

مباريات الجولة الـ25

وانطلقت مباريات الجولة الـ25 من الليجا الإسبانية أمس بإقامة مباراة قاديش وخيتافي التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 بين الفريقين.

وبدأت حاليًا مباراة إلتشي ضد بلد الوليد، بينما يلعب سيلتا فيجو ضد رايو فاليكانو في الثامنة والنصف مساءً اليوم، فالنسيا ضد أوساسونا في الـ11 مساءً.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ25 غدًا الأحد بإقامة 4 مباريات وهم ” ريال مايوركا ضد ريال سوسيداد، إشبيلية ضد ألميريا، فياريال ضد ريال بيتيس، أتلتيك بيلباو ضد برشلونة”.

وتُختتم مباريات الجولة بعد غد الاثنين بإقامة مباراة جيرونا ضد أتلتيكو مدريد في الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.