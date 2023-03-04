ثلاثية تُهدي فوزًا قاتلًا لـ آرسنال ضد بورنموث

انتهت مباراة آرسنال ضد بورنموث مساء اليوم بفوز ثمين لنادي آرسنال بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023.

آرسنال ضد بورنموث

وكان بورنموث بادر بتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب الدنماركي فيليب بيلينج في الثانية العاشرة مع بداية المباراة.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم بورنموث على آرسنال بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة آرسنال ضد بورنموث، واصل نادي بورنموث تألقه هجوميًا ليضيف اللاعب ماركوس سينسي الهدف الثاني لفريق ” الكرز” في الدقيقة الـ 57.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن آرسنال في طريقه للخسارة، نجح الجانرز في إحراز الهدف الأول عبر الغاني توماس بارتي في الدقيقة الـ62، ثم أضاف بينجامين وايت الهدف الثاني لـ آرسنال في الدقيقة السبعين.

فوز قاتل لـ آرسنال

وخطف ريس نيلسون الهدف الثالث لـ آرسنال في الدقيقة الـ92، ليُهدي فوزًا قاتلًا للجانرز بنتيجة 3-2، ويُصبح رصيده بعد الفوز 63 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر ” قبل الأخير”.

وكانت مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، انطلقت اليوم بفوز مانشستر سيتي على نادي نيوكاسل يونايتد بثنائية دون رد.

بينما فاز أستون فيلا على كريستال بالاس بهدف دون رد، وفاز تشيلسي على ليدز يونايتد بهدف دون رد، وفاز وولفرهامبتون على توتنهام هوتسبير بهدف دون رد، بينما فاز برايتون على نادي ويست هام يونايتد برباعية دون رد.