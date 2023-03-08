ثلاثية لـ الزمالك ضد الترجي تُنعش آماله في دوري أبطال إفريقيا

انتهت مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي، مساء الثلاثاء بفوز الزمالك المصري بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

سيف فاروق جعفر يمنح الزمالك التقدم على الترجي الرياضي#دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/jtGIW0BoZD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 7, 2023

الزمالك بدأ المباراة ضاغطًا هجوميًّا وبكل قوة، ليُحرز الهدف الأول عبر اللاعب سيف فاروق جعفر في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من اللاعب أحمد سيد زيزو.

الزمالك ضد الترجي

وفي الدقيقة الـ30 سجل اللاعب أحمد سيد زيزو الهدف الثاني لـ الزمالك من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الزمالك بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني نجح اللاعب الجزائري رياض بن عياد في تقليص الفارق للترجي محرزًا الهدف الأول بالدقيقة الـ58.

وعند حلول الدقيقة الـ91، تمكن التونسي سيف الدين الجزيري من إحراز الهدف الثالث لـ الزمالك من ضربة رأسية بعد تمريرة متقنة من اللاعب أحمد سيد زيزو.

وكانت مباراة الزمالك ضد الترجي، أُقيمت على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية.

الزمالك في المركز الثالث

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط، أما الترجي فتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الأول في المجموعة.

الترجي الرياضي يقلص النتيجة عبر رياض بن عياد 🔥 تابع المباراة الآن على beIN SPORTS 4 📺 📦 اشترك الآن 👇 🔗 https://t.co/DjYUE8GQBz

📱 https://t.co/alkogGuf3u#دوري_أبطال_أفريقيا #الترجي_الزمالك pic.twitter.com/P6AiWf7shf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 7, 2023

وكان الزمالك، دخل مواجهة الترجي في الإسكندرية بتشكيل مكون من: “محمد صبحي في حراسة المرمى، حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح، محمد أشرف روقا، نبيل عماد دونجا، سيف فاروق جعفر، أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري”.