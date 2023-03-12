ثنائية أحمد شراحيلي وحجازي تخطف الأنظار

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واصل الثنائي أحمد شراحيلي والمصري أحمد حجازي تألقهما اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.
ويُعد أحمد شراحيلي وحجازي من الركائز الأساسية في تشكيلة الاتحاد مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، حيث لعبا دورًا بارزًا في تألق الفريق دفاعيًا هذا الموسم، حيث اهتزت شباك العميد 6 مرات فقط.
ولا يقتصر تألق أحمد شراحيلي وحجازي على الجانب الدفاعي، حيث يُقدما مستوى مميزًا على الصعيد الهجومي، وساهما في تسجيل 8 أهداف حتى الآن بنسبة 20% من أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.
ونجح أحمد حجازي في تسجيل 3 أهداف أمام الرائد، الوحدة والشباب، وصنع هدفًا في مواجهة العدالة، وتمكن شراحيلي من هز الشباك مرتين ضد العدالة والخليج، بجانب صناعته لهدفين أمام الشباب والنصر.
وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة، من الفوز في 14 مباراة، والتعادل 5 مرات، وخسر مواجهة واحدة فقط.