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ضمن منافسات دوري روشن

ثنائية أحمد شراحيلي وحجازي تخطف الأنظار

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
ثنائية أحمد شراحيلي وحجازي تخطف الأنظار
المواطن - فريق التحرير

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واصل الثنائي أحمد شراحيلي والمصري أحمد حجازي تألقهما اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

تألق أحمد شراحيلي وحجازي

ويُعد أحمد شراحيلي وحجازي من الركائز الأساسية في تشكيلة الاتحاد مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، حيث لعبا دورًا بارزًا في تألق الفريق دفاعيًا هذا الموسم، حيث اهتزت شباك العميد 6 مرات فقط.

أحمد شراحيلي
شراحيلي – المصدر @ittihad

ولا يقتصر تألق أحمد شراحيلي وحجازي على الجانب الدفاعي، حيث يُقدما مستوى مميزًا على الصعيد الهجومي، وساهما في تسجيل 8 أهداف حتى الآن بنسبة 20% من أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

ونجح أحمد حجازي في تسجيل 3 أهداف أمام الرائد، الوحدة والشباب، وصنع هدفًا في مواجهة العدالة، وتمكن شراحيلي من هز الشباك مرتين ضد العدالة والخليج، بجانب صناعته لهدفين أمام الشباب والنصر.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

الاتحاد في دوري روشن

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة، من الفوز في 14 مباراة، والتعادل 5 مرات، وخسر مواجهة واحدة فقط.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl
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