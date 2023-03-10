ثنائية إيغالو تمنح الهلال التقدم بالشوط الأول

في يوم العلم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء العلم السعودي .. رمز للقوة والحكمة وعلو المكانة من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران ميقاتي يعتذر للعراقيين بعد واقعة ضرب الطلاب أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة والقوة وعلو الحكمة والمكانة
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الهلال، ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي، بتقدم الزعيم بهدفين نظيفين.
وبدأت مباراة التعاون ضد الهلال المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وسط تشجيع جماهيري كبير.
وسيطر الأزرق على اللعب، قبل أن ينجح المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في فض اشتباك التعادل السلبي، ويهز شباك التعاون عند الدقيقة 32 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة.
وانتفض سكري القصيم، وكاد فهد الرشيدي أن يسجل التعادل عند الدقيقة 39، إلا أنها مرت أمام المرمى، وتمكن إيغالو من إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتأخر التعاون ضد الهلال.
وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، وبفارق نقطة عن الزعيم صاحب المركز الخامس، ولديه مباراتان مؤجلتان.