ثنائية إيغالو تمنح الهلال التقدم بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الهلال، ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي، بتقدم الزعيم بهدفين نظيفين.

تأخر التعاون ضد الهلال

وبدأت مباراة التعاون ضد الهلال المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وسط تشجيع جماهيري كبير.

وسيطر الأزرق على اللعب، قبل أن ينجح المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في فض اشتباك التعادل السلبي، ويهز شباك التعاون عند الدقيقة 32 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة.

وانتفض سكري القصيم، وكاد فهد الرشيدي أن يسجل التعادل عند الدقيقة 39، إلا أنها مرت أمام المرمى، وتمكن إيغالو من إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتأخر التعاون ضد الهلال.

الفريقان في دوري روشن

وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، وبفارق نقطة عن الزعيم صاحب المركز الخامس، ولديه مباراتان مؤجلتان.