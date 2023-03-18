ثنائية بلوزداد ضد الزمالك تُهديه العبور لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

انتهت مباراة شباب بلوزداد ضد الزمالك المصري، بفوز شباب بلوزداد الجزائري بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بلوزداد ضد الزمالك

وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة بلوزداد ضد الزمالك كثف نادي شباب بلوزداد عن محاولاته الهجومية ليضيف الهدف الأول عبر اللاعب زكريا دراوي من تصويبة قوية خدعت الحارس محمد صبحي حارس الزمالك في الدقيقة الـ75.

وانهارت بعدها دفاعات نادي الزمالك، ليسجل شباب بلوزداد الهدف الثاني عبر اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة الـ80.

وبعد نهاية المباراة أصبح رصيد شباب بلوزداد 9 نقاط في المركز الثاني ليعبر إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا رفقة الترجي التونسي، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 4 نقاط متذيلًا ترتيب المجموعة الرابعة ومودعًا دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك خسر من نادي إنبي بهدفين دون رد في الدوري المصري، قبل مواجهة شباب بلوزداد مساء الجمعة.

مباريات اليوم السبت

وفي اليوم السبت، تُقام مباريات “الهلال السوداني ضد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، فيتا كلوب الكونغولي ضد الوداد الرياضي المغربي في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، سيمبا التنزاني ضد حوريا كوناكري الغيني في السابعة مساءً بتوقيت المملكة، الرجاء المغربي ضد فيبرس الأوغندي في السابعة مساءً، بترو أتلتيكو الأنجولي ضد شبيبة القبائل الجزائري في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة”.