Icon

المكسيكي سيرخيو لوبيز بطلًا لـ سباق الفورمولا 1 في السعودية Icon انتشال جثة طفلة جرفها السيل في جازان Icon زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر Icon مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا Icon ضبط 310 دراجات آلية مخالفة Icon وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة Icon جامعة الأميرة نورة تطلق البطولة الأولى لمناظرات الكليات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الخامسة من دور المجموعات

ثنائية بلوزداد ضد الزمالك تُهديه العبور لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
ثنائية بلوزداد ضد الزمالك تُهديه العبور لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة شباب بلوزداد ضد الزمالك المصري، بفوز شباب بلوزداد الجزائري بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بلوزداد ضد الزمالك

وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة بلوزداد ضد الزمالك كثف نادي شباب بلوزداد عن محاولاته الهجومية ليضيف الهدف الأول عبر اللاعب زكريا دراوي من تصويبة قوية خدعت الحارس محمد صبحي حارس الزمالك في الدقيقة الـ75.

وانهارت بعدها دفاعات نادي الزمالك، ليسجل شباب بلوزداد الهدف الثاني عبر اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة الـ80.

وبعد نهاية المباراة أصبح رصيد شباب بلوزداد 9 نقاط في المركز الثاني ليعبر إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا رفقة الترجي التونسي، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 4 نقاط متذيلًا ترتيب المجموعة الرابعة ومودعًا دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك خسر من نادي إنبي بهدفين دون رد في الدوري المصري، قبل مواجهة شباب بلوزداد مساء الجمعة.

بلوزداد ضد الزمالك

مباريات اليوم السبت

وفي اليوم السبت، تُقام مباريات “الهلال السوداني ضد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، فيتا كلوب الكونغولي ضد الوداد الرياضي المغربي في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، سيمبا التنزاني ضد حوريا كوناكري الغيني في السابعة مساءً بتوقيت المملكة، الرجاء المغربي ضد فيبرس الأوغندي في السابعة مساءً، بترو أتلتيكو الأنجولي ضد شبيبة القبائل الجزائري في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع
غرائب

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع

غرائب
نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 
العالم

نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 

العالم
الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي تطبيق يفترس التيك توك 
السعودية اليوم

الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي...

السعودية اليوم
تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس اهتمام ولي العهد بجميع المناطق
السعودية اليوم

تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس...

السعودية اليوم
الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا للقطاع المالي العالمي
السعودية اليوم

الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا...

السعودية اليوم
الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان
العالم

الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان

العالم
حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية البرية
السعودية اليوم

حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية...

السعودية اليوم
وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
حصاد اليوم

وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

حصاد اليوم