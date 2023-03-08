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تشيلسي تأهل من مجموع المباراتين

ثنائية تشيلسي ضد دورتموند تُهديه بطاقة العبور لربع نهائي دوري الأبطال

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ صباحاً
ثنائية تشيلسي ضد دورتموند تُهديه بطاقة العبور لربع نهائي دوري الأبطال
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة تشيلسي ضد دورتموند الألماني، مساء الثلاثاء، بفوز تشيلسي الإنجليزي بثنائية دون رد وعبوره إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج كان أحرز الهدف الأول للبلوز في الدقيقة الـ44 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الألماني كاي هافرتز الهدف الثاني في الدقيقة الـ53 من ركلة جزاء.

تشيلسي ضد دورتموند

وانتهت مباراة تشيلسي ضد دورتموند، بصعود تشيلسي إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2/ 1 في مجموع مباراتي دور ثمن النهائي بينهما.

وتُستكمل اليوم الأربعاء مباريات جولة الإياب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بإقامة مباراتين وذلك ضمن منافسات موسم 2022/ 2023.

وتُقام مباراة توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضد ميلان الإيطالي في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي توتنهام في إنجلترا.

أما مباراة بايرن ميونخ الألماني فسوف تُقام ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في الـ11 من مساء اليوم بتوقيت السعودية، حيث تُقام على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية.

تشيلسي ضد دورتموند

بنفيكا يصل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

وكان نادي بنفيكا البرتغالي صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على فريق كلوب بروج البلجيكي بخماسية لهدف في إياب ثمن نهائي البطولة أمس الثلاثاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بنفيكا بهدفين دون رد، أحرزهما كل من رافا سيلفا وجونتشالو راموس في الدقيقتين الـ38 والـ45.

وفي الشوط الثاني من مباراة بنفيكا ضد كلوب بروج، سجل جونتشالو راموس هدفًا ثالثًا لبنفيكا في الدقيقة الـ57، ثم سجل جواو ماريو هدفًا رابعًا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ72.

تشيلسي ضد دورتموند

واختتم اللاعب دافيد نيريس الخماسية مسجلًا الهدف الخامس لفريق بنفيكا في الدقيقة الـ79.

وقلص اللاعب بيورن ماير الفارق لفريق كلوب بروج مسجلًا الهدف الوحيد لفريقه بالدقيقة الـ89 من تصويبة قوية.

 

 

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