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ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات

ثنائية تُهدي الفوز لـ الهلال ضد القطن الكاميروني بدوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢١ مساءً
ثنائية تُهدي الفوز لـ الهلال ضد القطن الكاميروني بدوري أبطال إفريقيا
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة الهلال ضد القطن عصر اليوم، بفوز الهلال السوداني بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

الهلال ضد القطن

ونجح اللاعب الغاني دافيد أبانجا في إحراز الهدف الأول لفريق الهلال في شباك القطن الكاميروني وذلك في الدقيقة الـ42 بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد عبدالرحمن.

وفي الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد القطن، سجل اللاعب الكونغولي ماكابي ليليبو الهدف الثاني لنادي الهلال في الدقيقة الـ82 من ركلة جزاء.

الهلال ضد القطن

وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 9 نقاط في المركز الأول في صدارة المجموعة الثانية، بينما يتذيل القطن الكاميروني ترتيب المجموعة الرابعة بدون أي رصيد من النقاط، علمًا بأن الهلال كان فاز على القطن في الكاميرون بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

مباريات اليوم بـ دوري أبطال إفريقيا

وتُستكمل مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا اليوم بإقامة مباريات ” سيمبا التنزاني ضد فيبرس الأوغندي، حوريا كوناكري الغيني ضد الرجاء البيضاوي المغربي، الزمالك المصري ضد الترجي التونسي، شباب بلوزداد الجزائري ضد المريخ السوداني”.

وسيلعب القطن الكاميروني في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضد الأهلي المصري يوم الجمعة بعد المقبلة، بينما يلعب الهلال يوم السبت 18 مارس ضد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

 

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