ثنائية تُهدي الفوز لـ برشلونة ضد الريال

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انتهت مباراة برشلونة ضد الريال، مساء الأحد، بفوز نادي برشلونة بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني.
الإيفواري فرانك كيسيه يسجل الهدف الثاني لبرشلونة (2-1)#الدوري_الإسباني | #كلاسيكو_الارض | #برشلونه_ريال_مدريد #LaLiga | #beINLiga pic.twitter.com/ebYi3QmxxZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 19, 2023
وكان ريال مدريد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة بعد أن سجل اللاعب الأوروجوياني أروخو مدافع برشلونة هدفًا بالخطأ في مرماه.
ثم ظل برشلونة يُقاتل، حتى تمكن اللاعب الإسباني سيرجي روبيرتو من إحراز هدف التعادل للنادي الكتالوني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني، نجح نادي برشلونة في إحراز الهدف الثاني وهدف الفوز القاتل عبر اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه في الدقيقة الـ92.
وبعد مباراة برشلونة ضد الريال، أصبح رصيد برشلونة 68 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 56 نقطة في المركز الثاني.
وجاء تشكيل برشلونة مكونًا من: “تير شتيجن في حراسة المرمى، أروخو، سيرخيو بوسكيتس، جافي، ليفاندوفسكي، كريستنسن، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، رافينيا، كوندي، بالدي”.
أما تشكيل ريال مدريد فجاء مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، إيدر ميليتاو، ناتشو، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، روديجر”.
وفي الثاني من مارس الجاري، كان برشلونة انتصر على ريال مدريد بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا حيث سُجل الهدف عبر المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو لاعب ريال مدريد بالخطأ في مرماه.
ريال مدريد يفتتح التسجيل، رأسية آراخو تغالط الحارس تير شتيغن#الدوري_الإسباني | #كلاسيكو_الارض | #برشلونه_ريال_مدريد #LaLiga | #beINLiga pic.twitter.com/cCUZW6MoSo
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 19, 2023
برشلونة يعدل الكفة! سيرجي روبيرتو يركن الكرة في زاوية بعيدة عن كورتوا #الدوري_الإسباني | #كلاسيكو_الارض | #برشلونه_ريال_مدريد #LaLiga | #beINLiga pic.twitter.com/2LmjDLQzZv
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 19, 2023