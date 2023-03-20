ثنائية تُهدي الفوز لـ برشلونة ضد الريال

انتهت مباراة برشلونة ضد الريال، مساء الأحد، بفوز نادي برشلونة بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة بعد أن سجل اللاعب الأوروجوياني أروخو مدافع برشلونة هدفًا بالخطأ في مرماه.

برشلونة ضد الريال

ثم ظل برشلونة يُقاتل، حتى تمكن اللاعب الإسباني سيرجي روبيرتو من إحراز هدف التعادل للنادي الكتالوني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، نجح نادي برشلونة في إحراز الهدف الثاني وهدف الفوز القاتل عبر اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه في الدقيقة الـ92.

وبعد مباراة برشلونة ضد الريال، أصبح رصيد برشلونة 68 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 56 نقطة في المركز الثاني.

وجاء تشكيل برشلونة مكونًا من: “تير شتيجن في حراسة المرمى، أروخو، سيرخيو بوسكيتس، جافي، ليفاندوفسكي، كريستنسن، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، رافينيا، كوندي، بالدي”.

أما تشكيل ريال مدريد فجاء مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، إيدر ميليتاو، ناتشو، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، روديجر”.

وفي الثاني من مارس الجاري، كان برشلونة انتصر على ريال مدريد بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا حيث سُجل الهدف عبر المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو لاعب ريال مدريد بالخطأ في مرماه.