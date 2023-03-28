جادة قباء متنفس أهالي المدينة المنورة في رمضان

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تعد جادة قباء متنفسًا لأهالي المدينة المنورة وزوارها بعد أدائهم للصلوات بالمسجد النبوي ومسجد قباء، حيث يرتادها الأهالي وزوار المدينة المنورة خلال أيام شهر رمضان سوق “جادة قباء” الذي يتميز بالعديد من الأركان المختلفة، ويمتاز بموقعه المميز بالقرب من المسجد النبوي ومسجد قباء.
كما أن جادة قباء تُعد موقعًا مناسبًا للمشي حيث يتوسطها على طول 3 كيلو مترات طريق مشاة يمتد من المسجد النبوي إلى مسجد قباء، حيث يجسد الممشى مفهوم “أنسنة المدن” بما يتميّز به مسار المشاة من موقع فريد, ومساحة واسعة, ومواصفات فنية وتصميم جمالي، ومساحاته المهيئة لخدمة المجتمع، وتقليص استخدام المركبات في وسط المدن والتجمعات السكانية، كما أصبح نقطة التقاء للعديد من ممارسي رياضة المشي من أهالي المدينة المنورة والمقيمين والزائرين من مختلف الجنسيات, ومكان آمن للأطفال يمارسون فيه ألعابهم ويتجولون بكل راحة.