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في جولة يوم العلم بدوري روشن

جارسيا وسانتو يكشفان تشكيلة كلاسيكو الاتحاد والنصر

الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
جارسيا وسانتو يكشفان تشكيلة كلاسيكو الاتحاد والنصر
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان، البرتغالي نونو سانتو والفرنسي رودي جارسيا تشكيلة مباراة الاتحاد والنصر التي تنطلق بعد قليل وذلك ضمن مباريات الجولة الـ20 ” جولة يوم العلم” في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الاتحاد والنصر

وجاء تشكيل الاتحاد صاحب الأرض مكونًا من: ” مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، مدالله العليان، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، أحمد بامسعود، كورونادو، برونو هنريكي، طارق حامد، عبدالعزيز البيشي، حمدالله، رومارينيو”.

أما تشكيل نادي النصر فجاء مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، ألفارو جونزاليس، عبدالله مادو، جيسلان كونان، لويز جوستافو، عبدالمجيد الصليهم، عبدالرحمن غريب، محمد مران، كريستيانو رونالدو”.

وقبل انطلاق الكلاسيكو، يغيب عن نادي النصر كل من “اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز والبرازيلي تاليسكا وأيمن يحيى” للإصابة، بينما يغيب عبدالفتاح عسيري بعد توقيع مخالصة مالية معه.

ويغيب عن نادي الاتحاد كل من “مهند الشنقيطي وعبدالعزيز البيشي للإصابة”، بينما يغيب الثنائي عبدالرحمن العبود وحمدان الشمراني لأسباب تأديبية بعد استبعادهما بقرار من المدرب البرتغالي نونو سانتو.

تشكيل النصر لمواجهة الاتحاد

موعد المباراة

ويحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة النصر والاتحاد، عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة مساء اليوم الخميس.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهة اليوم، وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر، ما يزيد من قوة وإثارة الكلاسيكو.

تشكيل الاتحاد لمواجهة النصر

ويتطلع العميد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الاتحاد والنصر، من أجل تحقيق الفوز، وخطف صدارة دوري روشن السعودي، خاصة أن الفريق يسير بشكل مميز، ولم تستقبل شباكه أي هدف آخر 6 مواجهات على التوالي.

على الجانب الآخر، يعول الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على التألق اللافت للاعبيه والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لحصد الثلاث نقاط، لزيادة الفارق مع المنافسين، أملًا في التتويج باللقب هذا الموسم.

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