جازان الأعلى حرارة بـ 33 مئوية وطريف الأدنى

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة، حيث سجلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 33 درجة مئوية، بينما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 6 درجات مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي، جازان 33 درجة مئوية، شرورة والقنفدة والأحساء والخرج 32 درجة مئوية، مكة المكرمة والصمان والدهناء 31 درجة مئوية، نجران ووادي الدواسر وحفر الباطن 30 درجة مئوية، الرياض وجدة والدمام والتنهات 29 درجة مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فهي كالتالي: طريف 6 درجات مئوية، تبوك 8 درجات مئوية، العلا والقريات 9 درجات مئوية، أبها والباحة وعرعر 10 درجات مئوية، الطائف وحائل 11 درجة مئوية، بريدة وسكاكا والدوادمي ورفحاء 12 درجة مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبًا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران.