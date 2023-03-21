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وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد

جازان وطريف تسجلان أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ صباحاً
جازان وطريف تسجلان أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة
المواطن - فريق التحرير

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كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 33 مئوية، فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة بـ6 مئوية.

الكبرى

وأوضح المركز  عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان 33 مئوية، شرورة والقنفذة 30 مئوية، والدمام ونجران 29 مئوية، مكة المكرمة والأحساء 28 مئوية، جدة وبيشة وينبع ووادي الدواسر 27 مئوية.

الصغرى

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 6 مئوية، تليها تبوك وحائل والباحة وعرعر 8 مئوية، وأبها والطائف والقريات 9 مئوية، وسكاكا ورفحاء والمجمعة 10 مئوية، والصمان والعلا وبيشة والدهناء 11 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة, في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من المنطقة الشرقية, كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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