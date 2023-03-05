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قد تصل العقوبة إلى حد الفصل

جامعات بريطانيا تستخدم ChatGPT لمكافحة الغش

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٩ مساءً
جامعات بريطانيا تستخدم ChatGPT لمكافحة الغش
المواطن- فريق التحرير

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تمثل الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT مشكلة متفاقمة بالنسبة إلى المؤسسات الأكاديمية حول العالم، وهو ما دفع بعضها مثل جامعات بريطانيا إلى البحث عن حلول لها.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الأحد، أن جامعات عدة في المملكة المتحدة تبنت فكرة إخضاع الطلبة لفحص شفوي بشأن الموضوعات التي يدرسونها، في حال ثارت شكوك حول لجوئهم إلى الغش باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT.

جامعات بريطانيا تبتكر حلًا لمشكلة الغش بواسطة ChatGPTجامعات بريطانيا تبتكر حلًا لمشكلة الغش بواسطة ChatGPT

الجامعات تكافح لحل مشكلة الغش

وقالت إن الجامعات أضحت تكافح لمواجهة تنامي قدرات أدوات الذكاء الاصطناعي إلى حد كتابة إجابات ذات جودة تكفي للنجاح في الاختبارات، وسعت بعض الجامعات إلى حظر هذه الأدوات أو تقييد استخدامها أو حتى اعتبارها مخالفة أكاديمية.

والآن، وجدت جامعات أخرى أنه في حال كان هناك ارتياب حول صدق عمل الطالب، فسيتم إخضاعه إلى اختبار شفوي بشأن هذا العمل.

وأبلغت إدارة كلية لندن الجامعية طلبتها أنه عندما يكون هناك اشتباه بوجود سوء استخدام للذكاء الاصطناعي، فسيكون بوسع الطاقم الأكاديمي استخدام الاختبار الشفوي للتأكد من أن الإجابات تعود بالفعل إلى الطلبة.

ChatGPT

العقوبات المحتملة

وفي حال فشل الطالب في الاختبار، فسيم إحالته إلى لجنة مخالفات أكاديمية ستبت في أمره، وقد تصل العقوبات إلى حد الفصل من الجامعة.

وقالت ديلي ميل إن جامعات أخرى في بريطانيا مثل باث، ودرم، وجامعة الملكة خوّلت طواقهما الأكاديمية حق استخدام الاختبار الشفوي، لكن يبدو أن هذا الإجراء لن يلقى شعبية بين الطلبة، خاصة أن الأبحاث تظهر أن الاختبارات الشفوية مثيرة للأعصاب.

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